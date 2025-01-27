По последним данным, за Лукашенко проголосовали без малого 87 % избирателей.

На выходных в Беларуси завершились недельные с учётом предварительного голосования президентские выборы. Главным кандидатом стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Поскольку Беларусь страна небольшая и население у неё тоже относительно небольшое, то и подсчёт голосов происходит быстро. Окончательный результат будет оглашён через несколько часов, но предварительные итоги уже говорят сами за себя: согласно опубликованной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Республики Беларусь информации, Лукашенко лидирует с колоссальным отрывом: по предварительным данным, свои голоса за него отдали 86,82 % избирателей.

Следует отметить, что в Беларуси сохранился давно отменённый в России пункт «против всех». Таким образом, президентская гонка в РБ выглядит следующим образом:

Александр Лукашенко — 86,82 %;

против всех — 3,6 %;

Сергей Сыранков — 3,21 %;

Олег Гайдукевич — 2,02 %;

Анна Канопацкая — 1,86 %;

Александр Хижняк — 1,74 %.

Таким образом, политическая ситуация в Беларуси сохранится стабильной и предсказуемой, а это именно то, что необходимо другим участникам международных отношений и, в особенности, союзникам — особенно в столь непростой с геополитической точки зрения период.