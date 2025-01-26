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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-президент Вэнс заявил, что США не выиграли ни в одном военном конфликте за 40 лет
Здоровая самокритика — это полезно для США и опасно для остальных. Ведь могут начать делать выводы.

Предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом пребывала в искренней вере в то, что в распоряжении Дяди Сэма самая могущественная военная сила на планете. Могущество этой военной силы, впрочем, за последние примерно 50—60 лет никем не проверялось: если не считать крайне непопулярную войну во Вьетнаме, закончившуюся для Вашингтона потерей лица, США не участвовали ни в одном мало-мальски серьёзном конфликте — все они были боестолкновениями крайне невысокой интенсивности, да ещё и либо против вооружённых сил третьего или даже четвёртого класса, а то и вовсе против вооружённых инсургентов без серьёзного управления и оснащения. И даже в таких условиях называть военные кампании США успешными можно лишь с очень большой натяжкой.

Новая администрация же значительно адекватнее оценивает военный потенциал Соединённых Штатов. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние 40 лет его страна была участницей многих военных конфликтов, но не одержала победу ни в одном из них.

По словам Вэнса, армия США пребывает в серьёзном технологическом и кадровом кризисах, а также испытывает кризис набора и страдает от «ужасного перерасхода средств», когда, в частности, самолёты закупаются за миллиарды долларов.

Данный комментарий вице-президент США сделал, комментируя работу предыдущих администраций и, в частности, министров обороны. По мнению Вэнса, кандидатура Пита Хегсета, который стал новым главой Пентагона, является оптимальной, поскольку Хегсет, как считает вице-президент, способен «разрушить шаблоны» и внести нужные изменения в работу ведомства.

#сша #политика
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