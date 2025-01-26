И проигнорировать отрицательный голос Венгрии.

Введённые Евросоюзом антироссийские рестрикции («санкции») не являются пожизненными: они продлеваются каждые полгода и требуют полного единогласия всех челнов данного экономико-политического объединения. Таким образом, если хоть одна страна будет против, то продление рестрикций, теоретически, не состоится. Сейчас Венгрия пытается выторговать себе гарантии энергетической безопасности, шантажируя ЕС тем, что не примет 31 января продление антироссийских санкций. Учитывая те факты, что никакие энергетические гарантии ЕС Венгрии дать не может, и что вопрос экономического давления на Россию для ЕС чуть ли не приоритетный, может возникнуть занимательная для всех сторонних наблюдателей политическая ситуация.

И, по всей видимости, в Евросоюзе готовы нарушить собственные же правила и попросту проигнорировать мнение Венгрии по вопросу ограничений против России. Так, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, принятие и продление санкций должно требовать единогласия, но ЕС уже готовится к тому, чтобы трактовать данное правило иначе и согласовать продление санкций через большинство голосов, а не полное единогласие. Проще говоря, мнение Венгрии учтено не будет.

«Возникает вопрос: у закона сила или у силы — закон?», — отметил Сийярто.

Напоминаем, что вопрос антироссийских санкций в любом случае придётся решать, потому что их полное снятие — это одно из условий Москвы по отношению к урегулированию кризиса с Западом. А вот как они будут сниматься — все сразу или постепенно — это уже тема для возможного торга.