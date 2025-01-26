Функционеры везде и всегда одинаковые. Не понимают, что запреты только повышают интерес к объекту.

Глядя на мировых политиков низкого уровня, в том числе, естественно, и российских, возникает ощущение, что они сотканы из одной и той же ткани. Бесконечные призывы к запрету всего и вся, что, как им видится, вредит национальным идеям, это, безусловно, метод, но в подавляющем большинстве случаев он работает полностью в обратном направлении: лишь резко повышая интерес к объекту обсуждения и возможного запрета.

Сегодня в Еевропарламенте депутат Нэла Риль от Германии призвала бороться, вплоть до вероятного запрета, с российским хитом «Сигма Бой» от Бэтси и Марии Яновской. Девочкам-исполнительницам, если что, 11 и 12 лет соответственно, и никакого политического или социального подтекста в своей песне они явно не подразумевали. Но это не помешало Риль его увидеть.

«Знаете «Сигма Бой»? «Сигма Бой» — это вирусный российский троп, используемый в социальных сетях и продвигающий патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — заявила евродепутат.

Нетрудно догадаться, что всплеск просмотров данного трека пришёлся именно на сегодняшний день. Убедиться в этом несложно: достаточно зайти на странички данного ролика в соцсетях, в которых люди пишут, что до сегодняшней новости из Европарламента о существовании песенки даже не подозревали.