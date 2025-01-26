Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Rheinmetall призвал к появлению в Европе оборонных предприятий с оборотом в 40 млрд евро
Ударим по обороне оборотом, так сказать.

Неожиданно для многих, и в первую очередь для самих себя, европейские политики обнаружили, что военно-промышленный комплекс в странах Евросоюза весьма слаб. Сказываются десятилетия демилитаризации Старого Света, а также политика по отсиживанию за спиной США (смысл членства в НАТО именно в этом) с сокращением оборонных расходов и, как следствие, с «оптимизацией» значительной части предприятий военной промышленности.

В результате сейчас европейский военно-промышленный комплекс хоть и существует, но с вызовами сегодняшнего дня, не говоря уже про вызовы дня завтрашнего, справляться не может даже частично. В ряде стран ЕС это понимают, и вот, к тому, чтобы ступить на тропу восстановления былого военного величия Европы, призвал сегодня глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам Паппергера, Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших европейских оборонных концернов, всё ещё не может конкурировать с американскими, потому что его оборот составит лишь половину от, как видит Паппергер, необходимого. По мнению главы Rheinmetall, в Европе должны появиться военные предприятия с оборотом примерно в 40 миллиардов евро — тогда они смогут конкурировать с американским ВПК.

Какая связь у оборота и конкурентоспособности, впрочем, Паппергер объяснять не стал. Во-первых, в Европе сейчас энергетический и, как следствие, экономический кризис — в таких условиях промышленность, тем более такая ресурсо- и энергоёмкая, как военная, не развивается, а может только сокращаться, а чем меньше продукции, тем дороже каждая из них в отдельности. Во-вторых, стоимость производимой в Европе продукции отныне и в долгосрочной перспективе будет по определению выше, чем в США, не говоря уже про РФ. И именно от этого в первую очередь и зависит конкурентоспособность продукции. Хитрый и очень коварный план США по устранению конкурента в лице Европы через антироссийские санкции и членовредительскую политику Евросоюза сработал идеально.

#экономика #германия #евросоюз #промышленность #rheinmetall
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
182
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
1
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
25
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
14
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
18:59
Ага, плохому танцору всегда яйца мешают. Да, Рыжий Балабол?
Глава МИД Финляндии: Мы примем меры против «теневого флота» РФ и гибридных угроз
Евгений Марецкий
18:54
Автор видимо застрял где-то в 20-м году. Либо знатно дунул перед написанием статьи. За +/- 30к покупается не 5700xt, а rx6750xt12gb/rtx3070ti8gb. Я отдам предпочтение красным в силу 12 gb.
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Александр Ломакин
18:43
Да, тестирование такое себе. Мне интересно - как Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color справится с процами 13600K и 7700X при полной загрузке (без разгона) - может запилите обзорчик?
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
Товарищ Ким
18:34
Знакомый из Ростовской области, работал там. Палочная, потогонная дисциплина, по его словам, очень похожая на колонию строгого режима. ЗП средняя по региону.
Gloria Jeans оптимизирует производство и уходит из двух городов Ростовской области
Миша Фёдоров
18:31
Скока- СКОКА?! Эта "балалйка" так греется? Эт через сколько часов она взорвется и спалит квартиру нахрен?! Муха - ха!!! Видяха по цене подержаного автомобиля. Не забываем, что ей нужен ОТ киловатного ...
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
rohninVI091
18:26
Купил бу ryzen 5 3600 с водянкой, видимо не самый лучший проц достался: 1.3125v это минимум для 4200МГц. Температура 61. Не знаю изначально он такой или ушатаный уже))
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
VAKT
18:26
...здёж
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
linux4ever
18:22
Снова?
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
valderm
18:19
пи... пи... пи...
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
Такой то
18:17
вспоминаются утюги с сапфировым покрытием (оксид алюминия)
E6 заявляет, что ее новаторские медно-алмазные радиаторы сохранят чипы холодными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем