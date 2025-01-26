Ударим по обороне оборотом, так сказать.

Неожиданно для многих, и в первую очередь для самих себя, европейские политики обнаружили, что военно-промышленный комплекс в странах Евросоюза весьма слаб. Сказываются десятилетия демилитаризации Старого Света, а также политика по отсиживанию за спиной США (смысл членства в НАТО именно в этом) с сокращением оборонных расходов и, как следствие, с «оптимизацией» значительной части предприятий военной промышленности.

В результате сейчас европейский военно-промышленный комплекс хоть и существует, но с вызовами сегодняшнего дня, не говоря уже про вызовы дня завтрашнего, справляться не может даже частично. В ряде стран ЕС это понимают, и вот, к тому, чтобы ступить на тропу восстановления былого военного величия Европы, призвал сегодня глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам Паппергера, Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших европейских оборонных концернов, всё ещё не может конкурировать с американскими, потому что его оборот составит лишь половину от, как видит Паппергер, необходимого. По мнению главы Rheinmetall, в Европе должны появиться военные предприятия с оборотом примерно в 40 миллиардов евро — тогда они смогут конкурировать с американским ВПК.

Какая связь у оборота и конкурентоспособности, впрочем, Паппергер объяснять не стал. Во-первых, в Европе сейчас энергетический и, как следствие, экономический кризис — в таких условиях промышленность, тем более такая ресурсо- и энергоёмкая, как военная, не развивается, а может только сокращаться, а чем меньше продукции, тем дороже каждая из них в отдельности. Во-вторых, стоимость производимой в Европе продукции отныне и в долгосрочной перспективе будет по определению выше, чем в США, не говоря уже про РФ. И именно от этого в первую очередь и зависит конкурентоспособность продукции. Хитрый и очень коварный план США по устранению конкурента в лице Европы через антироссийские санкции и членовредительскую политику Евросоюза сработал идеально.