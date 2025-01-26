Её считают британским аналогом немецкой «Альтернативы для Германии».

В Европе сегодня тяжелейший экономический и, как следствие, политический кризис, что невооружённым взглядом видно по штабелями падающим правительствам с откровенным желанием населения в соответствующих странах привести к власти партии и политиков, предлагающих реалистичный подход к управлению и дипломатии, особенно с ключевыми государствами планеты. Происходящее видят и понимают, причём, даже лучше обывателей, люди при деньгах и, как следствие, при власти.

Так, американский предприниматель, миллиардер, а теперь и политик Илон Маск, возглавляющий Департамент государственной эффективности при администрации Дональда Трампа, открыто симпатизирует (и логично будет предположить, что делает он это с одобрения самого Трампа) конкретным политическим силам в Европе. В данном случае речь идёт о различных правых партиях в государствах, считающихся ближайшими союзниками Соединённых Штатов.

Маск открыто поддерживает немецкую партию AfD («Альтернатива для Германии», АдГ), периодически выступая на её съездах и называя её единственной надеждой для Германии, а также поддерживает британскую партию Reform UK («Реформировать Соединённое Королевство») и её лидера Найджела Фараджа. Как нетрудно догадаться, учитывая популярность, влияние и харизму Илона Маска, его действия повышают популярность соответствующих политических партий.

Компания Find Out Now провела опрос среди 2,4 тысячи британцев, из которого следует, что если бы парламентские выборы в Британии проходили в эти дни, то за партию Reform UK проголосовали бы 26 % респондентов. За консервативную партию свои голоса отдали бы 23 % участников опроса, за лейбористскую — 22 %. Проще говоря, партия Наджела Фараджа, в теории, получила бы пусть и не парламентское большинство, но значительную часть мест.

Почему так происходит, объяснить несложно: Британия, несмотря на «Брексит», всё-таки очень тесно в экономическом плане связана с материковой частью Старого Света. А поскольку проблемы Европы вызваны исключительно неграмотной политикой европейских деятелей, то естественно, что избиратель будет искать решение в других политических партиях. А Найджел Фарадж, к слову, весьма адекватно оценивает роль современной Британии в мире, является евроскептиком, критикует тех, кто затягивает украинский кризис и не желает видеть в России противника. В общем, являет собой прямую противоположность тем, кто довели Европу до нынешнего бедственного положения.