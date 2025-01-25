Запрет введён осенью 2022 года.

Вокруг украинского кризиса столько загадок, загвоздок и откровенно необъяснимых на данном этапе вещей и событий, что пройдёт немало времени, прежде чем вся последовательность действий и принимавшихся со всех сторон решений выстроится в определённую логическую цепь. В частности, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с Россией до тех пор, пока её президентом остаётся Владимир Путин.

И вот, Владимир Зеленский решил уточнить, зачем осенью 2022 года подписывал вышеизложенный указ. По словам Зеленского, сейчас многие неверно истолковывают смысл указа о запрете переговоров с Россией. С точки зрения официального Киева, этот указ подписывался с целью «остановки сепаратизма».

По словам Зеленского, в 2022 году с российской стороной существовало «много теневых переговорных коридоров» с участием украинских, американских и европейских депутатов, и в рамках этих коридоров могла быть нарушена независимость Украины. Изданием указа о запрете переговоров с Россией Зеленский, как он считает, «остановил сепаратизм в нашем государстве». Данное решение фактический глава украинского государства считает правильным и справедливым, после чего добавил, что монополия на переговоры может быть только у него.

На фоне успешного осеннего контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году в Киеве, вероятно, полагали, что в России произойдут политические изменения. Иными словами, была сделана ошибочная для украинского политического руководства ставка, которая не «сыграла», и теперь Киев находится в крайне непростом положении, когда отменить данный указ трудно с политической точки зрения, а обсуждать завершение конфликта надо, поскольку к этому призывает как минимум основной спонсор в лице США. Кроме того, к отмене соответствующего указа призывает и Кремль, который регулярно повторяет о готовности к политико-дипломатическому урегулированию текущего кризиса, но в качестве препятствия указывает именно указ Зеленского о запрете на переговоры с Россией. Также не забываем о том, что Москва не воспринимает Зеленского как легитимного президента Украины и, как следствие, считает ничтожными любые гипотетически подписанные им соглашения. Данная проблема решается только через выборы, на которых у Зеленского крайне невысокий шанс на победу. Вот и возникает ситуация политического тупика, из которого надо искать пути выхода.