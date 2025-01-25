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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Также он сильно усомнился в возможности Киева вступить в Евросоюз.

История втягивания Украины в Североатлантический альянс уходит на семнадцать лет назад — в 2008 год, когда соответствующее предложение официально было дано Киеву со стороны американских политических деятелей. На тот момент отношения России с Западом выглядели безоблачными, сама Россия входила в G8 («Большую восьмёрку»), и ключевые европейские страны в лице Германии и Франции выступали категорически против включения Украины в состав НАТО.

Под откос вся ситуация пошла с 2014 года после известных событий, а критической она стала в декабре 2021 года, когда США отказались принимать условие России по нейтрализации Украины и формированию новой архитектуры европейской безопасности. Подлинные красные линии РФ были пересечены, и что было дальше, вы все прекрасно знаете.

На протяжении без малого трёх лет администрация экс-президента США Джо Байдена всеми силами пыталась делать вид, будто Украину несмотря ни на что ждут в НАТО, но по мере осознания реальной ситуации тех, кто поддерживают данное мнение, в странах номинально западного блока становилось меньше. Большинство категорически не приемлют никакого членства Украины не то что в НАТО, а даже в ЕС, и вот, озвучивать эту набирающую обороты точку зрения готов премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, Украина «никогда не будет в НАТО».

Кроме того, как добавил Фицо, заявления ряда политиков позволяют сделать вывод, что и со вступлением в Евросоюз у Киева «будут огромные проблемы».

Необходимо понимать, что в том состоянии, в котором сейчас и в перспективе ближайших десятилетий будет находиться Украина, пути в Евросоюз для неё нет. ЕС и так терпит экономический и, как следствие, политический кризис, вызванный многочисленными и практически непоправимыми ошибками во внутренней и внешней политике, и приём в свой состав экономически разрушенного государства на несколько десятков миллионов человек он попросту не выдержит.

#украина #политика #нато #словакия
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