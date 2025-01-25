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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СВР заявил о готовности к переговорам с новым директором ЦРУ
Внешние разведки двух сверхдержав должны хотя бы формально общаться. Во избежание разных недоразумений.

Государства, особенно если от них в равной степени зависит глобальная безопасность, должны регулярно общаться на всех возможных уровнях. По решению администрации ныне уже бывшего президента США Джо Байдена практически все контакты между Вашингтоном и Москвой были разорваны, и предлогом для этого стали боевые действия на Украине, до которых США, по-хорошему, не должно быть совершенно никакого дела. Ситуация опасная, и до непоправимых последствий удалось не довести исключительно благодаря беспрецедентной сдержанности и терпению российского военно-политического руководства.

Осознание того простого факта, что сверхдержавы должны поддерживать друг с другом контакт, к счастью, имеется у новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, поэтому и от самого Трампа, и от членов его команды звучат заявления о готовности говорить с Москвой. В Москве, в свою очередь, проявляют аналогичную заинтересованность, причём сразу на нескольких уровнях. В частности, сегодня глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что готов к переговорам с новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

Как отметил Нарышкин, у СВР есть официальный представитель в Вашингтоне, а у ЦРУ есть официальный представитель в Москве, поэтому все механизмы, позволяющие наладить контакт по линии ведомств, имеются.

Нетрудно заметить, что желание возобновления диалога между РФ и США имеется с обеих сторон, и, по всей видимости, сейчас стороны активно над этим восстановлением работают. Чем быстрее начнётся диалог, тем быстрее Москва сможет изложить Вашингтону свои условия напрямую, подкрепив их подлинной информацией о положении дел «на земле». Потому что сейчас администрация Трампа явно крайне слабо осведомлена о том, что происходит и каковы перспективы.

#россия #сша #политика
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