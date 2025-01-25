Более 1,5 тыс. сотрудников предприятий уже уведомлены о грядущем закрытии.

Компания Gloria Jeans, известный производитель одежды из Ростовской области, закрывает швейные фабрики в городах Шахты и Новошахтинск. Об этом стало известно изданию РБК Ростов от источника в органах власти региона. Более 1,5 тыс. сотрудников предприятий уже уведомлены о грядущем закрытии. Ранее сообщалось о планах Gloria Jeans оптимизировать производственные мощности в регионе. Так, уже прекратил работу швейный цех в Сальске. Сотрудникам предложили вакансии на других фабриках компании.

По данным регионального минпрома, отказываясь от арендованных площадей, ритейлер оптимизирует производственный процесс. При этом объёмы выпуска продукции останутся на уровне 2023 года, когда продажи компании выросли на 11%, а онлайн-продажи достигли 10 млрд рублей.

Руководство компании нашло более выгодные условия для производства одежды за пределами России. Производство планируется перенести в одну из азиатских стран. РБК Ростов направил запрос в Gloria Jeans для прояснения ситуации.