Непредвиденные последствия были и у незаконных санкций, но это не помешало ЕС их ввести.

На протяжении почти трёх лет активы российского Центрального банка остаются замороженными в западных странах, преимущественно в Европе, в рамках незаконных введённых ими в отношении РФ ограничений. Случай беспрецедентный, поэтому европейские политики, несмотря на призывы отдельных деятелей эти активы конфисковать, не торопятся принимать такое решение, и пока ограничиваются лишь использованием доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины по причине того, что европейские деньги закончились вследствие вызванного конфронтацией с РФ экономического кризиса в ЕС.

Тем не менее, идея конфискации российских активов как таковая никуда не испаряется, и чтобы уберечь от потенциально крайне опасного решения, сегодня исполнительный директор бельгийской финансовой компании Euroclear Валери Урбен предупредила о том, что конфискация может привести к непредвиденным последствиям.

Как справедливо отметила Урбен, Россия может принять ответные действия, в результате которых будут дестабилизированы мировые финансовые рынки. Кроме того, Москва в будущем может затребовать возвращения замороженных активов, причём с компенсациями.

За скобками комментария Урбен остался тот факт, что в случае конфискации российских активов свои активы из Европы начнут выводить и другие государства, которые прекрасно понимают, что сегодня в немилость впала РФ, а завтра в неё могут впасть уже и они. По такому же надуманному предлогу, никак не связанному с Евросоюзом как наднациональным органом. Собственно, в этом и кроется главная опасность, и именно поэтому российские замороженные активы остаются в таком состоянии, а не подвергнуты конфискации (читать — разворовыванию).