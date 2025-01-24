Соответствующими кадрами поделилось Минобороны России.

Поскольку уровень истощения вооружённых сил Украины достиг если не пика, то максимально близок к нему, то в дело уже в большинстве случаев вступает исключительно поставленная Киеву военная техника западного — преимущественно американского — производства. И очередным подтверждением этого факта поделилось сегодня Минобороны России, продемонстрировав кадры поражённого дроном-камикадзе «Ланцет» танка M1 Abrams производства США.

Как уточняет российское оборонное ведомство, танк был подбит в районе деревни Викторовка в Курской области. Неизвестно, удалось ли экипажу выбраться из танка и спастись, поскольку, судя по дыму, имеет место внутреннее возгорание.

Напоминаем, что M1 Abrams является основным боевым танком армии и корпуса морской пехоты США. В ходе украинского кризиса было опытным путём установлено, что для боевых действий такой интенсивности против вооружённых сил первого класса и в такой местности данные танки практически никак себя не показывают.

Что до «Ланцетов», то, напомним, данные барражирующие боеприпасы, способные с запредельной точностью поражать не только технику, но и опорные пункты противника, дебютировали в конце 2022—начале 2023 года, став одним из символов всей специальной военной операции в целом.