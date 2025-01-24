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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
Во всём виноваты плохие люди.

На сегодняшний день гиперзвуковое оружие в его серийном исполнении стоит на вооружении России и КНР, и при этом только ВС РФ применяли и продолжают применять это оружие в реальных боевых условиях. Соединённые Штаты, на протяжении десятилетий считавшие себя технологическим лидером в области вооружений, серийного «гиперзвука» не имеют, и пока что за океаном ведутся лишь испытания оного. В рамках интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп объяснил, как так произошло.

По словам Трампа, так получилось, потому что русские «украли» чертежи гиперзвукового оружия.

«Потому что в период администрации [президента Барака] Обамы Россия украла чертежи. Они получили их от нас. Один плохой человек передал им наши чертежи, и они создали гиперзвуковые ракеты», — заявил президент США.

«Я авторизовал создание гиперзвукового оружия, и мы, кстати, делаем даже сверхгиперзвук, которые на шаг лучше, и начнём их производство в ближайшее время», — добавил Трамп.

Объяснение, откровенно говоря, странное, поскольку не выдерживает проверки логикой. Если Россия «украла» чертежи, то получается, что США были впереди в разработке гиперзвукового оружия и должны были всё равно получить «гиперзвук» быстрее. В реальности, конечно, никто ничего не воровал, а перед нами излюбленная манера Трампа обвинять предшественников в том, что история развивалась не по тому сценарию, как хотелось бы Трампу. Многие аналитики отмечают, что США в новой гонке вооружений находятся в положении догоняющего, причём догонять придётся не одно поколение. Смогут ли Штаты этого добиться? Скорее, да, чем нет, но фору в десяток, а то и пару десятков лет Россия себе дала.

#россия #сша #технологии #гиперзвуковое оружие
2
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