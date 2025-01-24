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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп обвинил Зеленского в допущении начала боевых действий и срыве мирных переговоров
Это уже сильно. Потому что это правда.

Многие аналитики и эксперты обвиняют то премьер-министров Британии, то американских президентов и госсекретарей в том, что на Украине разгорелись самые масштабные боевые действия со времён Второй мировой войны, которым до сих пор не видно ни конца, ни края. И хотя роль этих политических деятелей, безусловно, важна, она вовсе не так первостепенна, как принято считать. В конечном счёте это украинское политическое руководство поддалось на давление, не стало избегать начала боевых действий, а когда они уже начались — согласилось их продолжать по первому же звонку из условного Лондона, и теперь отказывается мириться.

История ещё даст верную оценку деятельности Владимира Зеленского и всего киевского политического руководства в целом, и вот, ускорить данный процесс решил президент США Дональд Трамп. В интервью журналисту телеканала Fox News Трамп обвинил Зеленского в том, что он допустил начало боевых действий, а затем сорвал мирные переговоры.

«Он [Зеленский] не должен был допустить этого. Он не ангел, он не должен был допустить эту войну. Он сражается с гораздо более крупным объектом, гораздо более крупным, гораздо более мощным. Пока он говорил смело, произошло две вещи: они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Почему? Потому что Джо Байден никогда не просил Европу тратить больше», — заявил Трамп.

Также новый глава Белого дома добавил, что когда начались мирные переговоры, Зеленский «решил, что хочет воевать».

«Он не должен был этого делать, потому что мы могли заключить сделку, и она была бы пустяковой», — добавил президент США.

Означает ли это, что Трамп считает «пустяковой» сделку по формированию новой архитектуры безопасности в Европе, нейтрализации Украины и отведении военной инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, большой вопрос: при желании именно такой вывод можно сделать из комментария президента США. Насколько кто и на что готов, узнаем в ходе переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Понятно, что простым и быстрым этот процесс не будет, потому что слишком много воды утекло.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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