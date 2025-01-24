Чем раньше лидеры начнут диалог, тем лучше.

На этой неделе новый президент США Дональд Трамп опубликовал не то обращение, не то призыв к российской стороне в своей социальной сети Truth Social. Публикация явно была непродуманной, что вызывает вопросы относительно реальной готовности Трампа к решению глобальных задач и урегулированию масштабных кризисов. Вкратце напомним, что президент США принизил роль СССР/России во Второй мировой войне, а также счёл нормальным призвать Москву «заключить сделку» по-хорошему, иначе будет по-плохому: новые санкции, тарифы и прочее.

Призыв заведомо нерабочий. И об этом Трампу поспешил напомнить замглавы МИД России Сергей Рябков. Как отметил Рябков, если США собираются решать украинский кризис в том ключе, в котором это описал Дональд Трамп, то в соответствующих заявлениях «нет реализма». Замглавы МИД РФ добавил, что если Вашингтон намерен двигаться к урегулированию кризиса через угрозы, а именно они скрываются за получаемыми в Москве последние дни сигналами, то ничего не получится «ни за 100 дней, ни больше».

Необходимо понимать, что сейчас Москва и Вашингтон как реальные стороны сложившегося кризиса находятся на полностью противоположных концах переговорной «палки»: совершенно минимальные (при необходимости их можно повысить, причём на основе реалий «на земле») требования России в США рассматриваются как максималистские или даже как «хотелки». Именно поэтому между лидерами двух сверхдержав необходимо как можно скорее установить прямые контакты: чтобы российская сторона напрямую, без посредников изложила свои условия американской стороне.

Ведь ничего критического для положения США в этих требованиях нет: признание новых территориальных реалий, начало переговоров о формировании новой архитектуры безопасности в Европе, которое может затянуться на годы, снятие с России всех наложенных на неё с 2014 года западными странами ограничений («санкций»), прекращение участия в украинском кризисе.