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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ прокомментировал заявления Трампа, отметив, что на основе угроз никакое урегулирование невозможно
Чем раньше лидеры начнут диалог, тем лучше.

На этой неделе новый президент США Дональд Трамп опубликовал не то обращение, не то призыв к российской стороне в своей социальной сети Truth Social. Публикация явно была непродуманной, что вызывает вопросы относительно реальной готовности Трампа к решению глобальных задач и урегулированию масштабных кризисов. Вкратце напомним, что президент США принизил роль СССР/России во Второй мировой войне, а также счёл нормальным призвать Москву «заключить сделку» по-хорошему, иначе будет по-плохому: новые санкции, тарифы и прочее.

Призыв заведомо нерабочий. И об этом Трампу поспешил напомнить замглавы МИД России Сергей Рябков. Как отметил Рябков, если США собираются решать украинский кризис в том ключе, в котором это описал Дональд Трамп, то в соответствующих заявлениях «нет реализма». Замглавы МИД РФ добавил, что если Вашингтон намерен двигаться к урегулированию кризиса через угрозы, а именно они скрываются за получаемыми в Москве последние дни сигналами, то ничего не получится «ни за 100 дней, ни больше».

Необходимо понимать, что сейчас Москва и Вашингтон как реальные стороны сложившегося кризиса находятся на полностью противоположных концах переговорной «палки»: совершенно минимальные (при необходимости их можно повысить, причём на основе реалий «на земле») требования России в США рассматриваются как максималистские или даже как «хотелки». Именно поэтому между лидерами двух сверхдержав необходимо как можно скорее установить прямые контакты: чтобы российская сторона напрямую, без посредников изложила свои условия американской стороне.

Ведь ничего критического для положения США в этих требованиях нет: признание новых территориальных реалий, начало переговоров о формировании новой архитектуры безопасности в Европе, которое может затянуться на годы, снятие с России всех наложенных на неё с 2014 года западными странами ограничений («санкций»), прекращение участия в украинском кризисе.

#россия #сша #политика
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