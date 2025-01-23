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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп призвал страны НАТО увеличить свои расходы на оборону до 5 % от ВВП
Этого всё равно ничтожно мало для того, чтобы вывести западные армии из состояния спячки.

В Североатлантическом альянсе (НАТО) существует требование, согласно которому, страны-члены альянса должны расходовать 2 % своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. По факту же практически никто это требование не исполняет, предпочитая обеспечивать свою оборону за счёт Соединённых Штатов, а самим жить припеваючи, не расходуя огромные деньги на содержание, модернизацию и оснащение вооружённых сил. Собственно, желание сэкономить и было одной из основных причин, по которой европейские лимитрофы ринулись вступать в НАТО.

Нового президента США Дональда Трампа данное положение дел сильно раздражает, поскольку он справедливо считает, что Европа должна сама платить за свою оборону, а не сидеть на шее у Вашингтона. Кроме того, у Трампа есть понимание того факта, что даже 2 %, которые европейские страны и то отказываются платить, для них критически мало, поэтому сегодня, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп призвал европейских членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 5 % от ВВП.

Многие политологи, аналитики и военные эксперты на Западе убеждены, что состояние вооружённых сил в европейских странах, вызванное отсутствием угроз и демилитаризацией последних тридцати лет, столь плачевное, что для восстановления их боеспособности потребуются десятилетия работы с выделением от 10 до 15 % от валового внутреннего продукта на оборонные расходы. Такой уровень расходов Европа в её нынешнем состоянии нести попросту не способна.

Вообще, НАТО всё больше начинает напоминать ОДКБ — альянс, членством в котором его участники пользуются в своих целях, обеспечивая свою оборону за чужой счёт.

#сша #политика #нато #евросоюз
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