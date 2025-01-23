Для начала надо дипломатией заняться.

Различные индикаторы показывают, что подготовка к реальным переговорам, пусть и пока что к телефонным, между президентами США и России уже активно ведётся. Это и всё чаще звучащие заявления с одной стороны о желании провести такую беседу, а с другой — о желании видеть во главе собеседника договороспособную, вменяемую администрацию. По сути, телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут состояться в любой день, и уже в их рамках будут обсуждены вопросы возможной личной встречи.

И вот, сегодня Трамп вновь заявил и подтвердил, что хочет как можно скорее встретиться с Путиным и поспособствовать завершению конфликта на Украине.

Российская сторона, безусловно, желает политико-дипломатического урегулирования сложившегося кризиса, но важно понимать, что он зашёл слишком далеко, чтобы говорить о каких бы то ни было серьёзных компромиссах. По факту, компромиссом с российской стороны является уже то, что она готова общаться с поджигателями и инициаторами данного кризиса. А условия, озвученные Москвой, хорошо известны: разоружение ВСУ, смена политической власти в Киеве, отмена крайне неоднозначных законов, нейтральный неоспариваемый статус Украины, признание новой территориальной реальности, снятие с России западных санкций (рестрикций), введённых с 2014 года, а также формирование новой архитектуры безопасности в Европе.

Западная сторона к такому не готова, по крайней мере, пока, а это значит, что позиции реальных сторон конфликта диаметрально противоположны, и сложно понять, о чём в таких условиях вообще можно договариваться. В любом случае, нужно быть морально готовыми к тому, что разрешение всех кризисных явлений между РФ и Западом займёт не один год — даже если украинский конфликт как горячая фаза данного противостояния завершится условно завтра. Слишком уж глубинные, структурные вопросы предстоит обсуждать и решать; причём не факт, что всё, включая незаконные санкции, удастся урегулировать за президентский срок Трампа.