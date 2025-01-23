Вопрос: странам ОПЕК это зачем?

Идея о том, что снижение цен на нефть непременно каким-то невообразимым чудом обрушит российскую экономику, тем самым вынудив РФ прекратить боевые действия в рамках специальной военной операции, уже без малого три года не покидает головы западных политических деятелей. Продолжая мысленно жить в 1980-х, страны Запада, полагающие, что у них ещё сохранилась монополия на рынок сбыта нефтепродуктов и энергоносителей, а также заведомо неверно устанавливая причинно-следственную связь между сговором США и Саудовской Аравии относительно цен на нефть в 1980-х и последующим обрушением СССР, политики продолжают думать, что достаточно лишь повторить комбинацию, и расклад повторится вместе за ней.

Вот и сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к странам-членам нефтяного картеля ОПЕК с целью снижения ими цен на нефть.

«Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. А прямо сейчас цена достаточно высока для продолжения конфликта. Удивлён, что страны ОПЕК не сделали этого раньше», — заявил на полном серьёзе Трамп.

Как мы уже отмечали не раз, ситуация в мире за последние 40 лет радикально изменилась: помимо Запада теперь имеется огромное количество рынков сбыта энергоресурсов, являющихся самыми высоколиквидными товарами на планете, а Россия, на которую пытаются через экономику давить США, давно входит в расширенный картель ОПЕК+ и имеет в нём право голоса. Также Трамп не учитывает, что обрушение цен на нефть абсолютно невыгодно самим членам ОПЕК, и никаких рычагов воздействия на них у западных стран нет.

Наконец, не стоит забывать, что в современной реальности львиная доля доходов российского бюджета формируется уже давно не за счёт продажи энергоресурсов, тем более нефти, так что даже если представить себе обрисованный Трампом расклад, то это никак не повлияет на ход боевых действий. Что до цен на нефть, то Запад уже потерпел фиаско с попыткой наложить «потолок цен» на российскую нефть: в результате поставки чёрного золота просто были перенаправлены на те рынки, которые готовы работать по законам экономики. Благо, теперь таких рынков предостаточно.