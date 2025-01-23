За лучшую роль второго плана в фильме «Анора».

Для многих западных киноактёров мечтой жизни является получение желанной статуэтки «Оскар» Американской Киноакадемии. И если для западных актёров это развитие событий вполне себе достижимо при должном упорстве, то для иностранных, и уж тем более российских актёров, попасть хотя бы в номинацию на «Оскар» — это уже немалое достижение.

И вот, сегодня стало известно, что российский актёр Юра Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме «Анора» американского режиссёра Шона Бейкена, был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана».

Бороться за статуэтку Борисов будет с Кираном Калкином («Настоящая боль»), Эдвардом Нортоном (Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронгом («Ученик: Восхождение Трампа») и Гаем Пирсом («Бруталист»).

Традиционно лучшими актёрами второго плана становятся исполнители ролей, которые помогали раскрыться главному герою произведения. По сути, лучший исполнитель главной и вторичной ролей — это равнозначные по своему статусу награды, поскольку без главного героя не может быть героя второстепенного, и наоборот.