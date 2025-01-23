Выводы? А выводов нет и быть не может.

Европа как часть света в плане ресурсов крайне бедна. Собственно, именно по этой причине в Старом Свете в своё время возникли колониальные империи, которые эксплуатировали свои колонии на благо метрополий. И в первую очередь в Европе нет энергетических ресурсов, если, конечно, не учитывать залежи бурого угля в Польше и Германии. Поскольку энергетика это основа основ любой промышленности, потому что именно промышленность является основным потребителем энергии, то в данном вопросе Европа критически зависела сначала от России, затем, когда Старый Свет решил срубить сук, на котором сидел, и ввёл незаконные санкции против РФ и её энергетического экспорта, пересела на другой сук — американский, потому что только США могут обеспечить Европу сопоставимым объёмом поставок энергоносителей.

И вот, похоже, данное обстоятельство начало вызывать в Европе тревогу. Так, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что чрезмерная зависимость Европы от американских энергоносителей несёт опасность.

По словам Хабека, энергоресурсы в современном мире неизбежно будут использоваться в политических целях, поэтому энергозависимость является «проблемой».

Как, впрочем, эту «проблему» надо решать, Хабек, естественно, не упомянул. Потому что в реальности её решения нет, а то, что есть, потребует от ЕС проглотить свою гордыню и отказаться от саморазрушительных «нарративов». Если коротко, то энергозависимость может решиться только диверсификацией поставок, но реальность такова, что объёмы, требуемые Европе, поставлять могут разве что Россия и США. У остальных поставщиков нет для этого ни производственных, ни транспортных мощностей. По совокупности всех этих политических и экономических проблем многие аналитики пророчат Европе полную деиндустриализацию, которая уже идёт полным ходом и, как следствие, лишает Старый Свет актуальности в современной геополитике.