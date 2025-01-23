Растут потребности, как следствие, растут и заказы на технику.

За последние одиннадцать лет Россия из импортёра пищевой продукции превратилась в одного из главных мировых экспортёров пищевой продукции. Понятно, что для осуществления и продолжения реализации данной задачи требуется производить соответствующую технику и иные средства механизации и автоматизации труда, и вот, в частности, о плане по наращиванию выпуска сельскохозяйственной техники рассказал коммерческий директор новосибирского ООО СП «Унисибмаш» Евгений Гришунин.

По словам Гришунина, на сегодняшний день предприятие в год производит «чуть более двух тысяч машин». К 2026 году мощность производства планируют увеличить примерно на 10—15 %. Для этого уже планируется закупка нового промышленного оборудования из Китая (да, пока что российские станкостроители не могут в должной степени обеспечить промышленников средствами производства).

В этом году «Унисибмашу» исполняется тридцать лет. Продукция предприятия поставляется как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Казахстан.