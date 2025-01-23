Двигателей нужно много. Литья блоков цилиндров, соответственно, тоже.

В современных реалиях, когда Россия и Беларусь работают как одно целое и, по сути, взаимно дополняют друг друга в промышленности, не стоит удивляться тому, что спрос на производимую в РБ продукцию постоянно увеличивается, причём до такой степени, что Минскому моторному заводу придётся запустить новое литейное производство для обеспечения возрастающих потребностей предприятия.

Об этом заявил директор филиала ОАО «Управляющая компания холдинга “Минский моторный завод”» Николай Гордиевич. По словам Гордиевича, для обеспечения потребностей завода будет запущено первое в Беларуси литьё в стержневые пакеты, что позволит суммарно получать на заводе в год порядка «17 тысяч годного литья».

Первая очередь реализации данного проекта стартует уже в этом году: уже идёт закупка всего необходимого оборудования. Когда литейный цех будет запущен в работу, на нём будут выпускаться блоки цилиндров и иные критически важные детали двигателя.

Минский моторный завод является крупнейшим на постсоветском пространстве поставщиком двигателей для специальной техники.