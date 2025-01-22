В начале января он взял интервью у Зеленского.

В США журналист и блогер Лекс Фридман был известен и ранее, однако на постсоветском пространстве о его существовании узнали лишь после того, как он взял интервью у Владимира Зеленского, которое, по словам самого же журналиста, должно было стать актом демонстрации готовности Зеленского к переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса, но не сумело стать таковым из-за типичного поведения его высокопоставленного гостя.

Теперь же Фридман выразил желание взять интервью у другой стороны конфликта — у президента России Владимира Путина. По крайней мере, заявлением о том, что он хочет посетить Россию и взять интервью у Путина, Фридман поделился в рамках подкаста Джо Рогана.

По словам Фридмана, таким образом он желает внести пусть и небольшой, но всё же вклад в дело установления мира между двумя странами.

Стоит отметить, что у российского политического руководства уже имеется опыт дачи интервью условно несистемным журналистам. Так, в феврале 2024 года интервью у Путина взял на тот момент уже независимый журналист Такер Карлсон, а в декабре 2024 года он же взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Так что вероятность того, что Путин даст интервью Фридману, определённо, выше нуля, тем более что Фридман свободно владеет русским языком и поймёт многочисленные идиомы, сумев правильно их перевести на английский.