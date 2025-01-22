Санкции вообще-то снимать придётся, а не новые вводить.

Последнее время очень много разговоров ведётся на тему того, как новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом собирается разруливать тяжелейший украинский кризис, который уже привёл к разрушению иллюзий о превосходстве западной военной и инженерной мысли над российской, к ускорению перехода мира к многополярному порядку и прочим крайне опасным для США переменам.

Трамп неоднократно заявлял о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но предваряющий данный процесс комментарий нового президента США даёт понять, что лёгкими переговоры не будут. Это следует из самого текста, который Трамп опубликовал в своей собственной социальной сети Truth Social.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на то, что радикальные левые твердят «Россия, Россия, Россия». Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все вышесказанное, я собираюсь оказать России, экономика которой терпит крах, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас же и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем пойти легким путем или трудным - и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ЖИЗНИ!!!», — заявил президент США.

Не будем сейчас придираться к комментариям Трампа, который руководствуется ложными сведениями о состоянии российской экономики, примерно вдвое превысил потери СССР/России в Великой отечественной войне, а также принизил роль СССР в деле достижения победы в оной. В реальности это США помогли, и то, крайне незначительно, победить Советскому Союзу в этой войне, а никак не наоборот. Что же до угроз санкциями, то напомним, что их снятие — это, по сути, единственное, что Трамп может предложить Путину в текущих условиях: всего остального Россия способна добиться иными средствами.

Пока неясно, означает ли данный призыв Трампа то, что США собираются разрешать украинский кризис напрямую с Россией, не спрашивая Украину, что, в общем-то, было бы правильно, поскольку в Киеве никакого желания завершать конфликт не видно и не слышно. Другое дело, что без оказания давления на Европу и постановку её перед сложившимся фактом перемен в геополитике никакого урегулирования не произойдёт, и это тоже необходимо учитывать.

Также необходимо понимать, что если действительно и правильно использовать слово «сделка», то Трампу необходимо помимо снятия санкций предложить Путину что-то крайне важное. Отметим, что РФ давно добивается формирования новой архитектуры европейской безопасности и отвода инфраструктуры НАТО на границы 1997 года. Собственно, отказ США и НАТО в декабре 2021 года от этих условий во многом и стал спусковым крючком, когда в Кремле осознали, что по-хорошему решить вопросы безопасности России не получится, и именно с этого и надо начинать разговор двух лидеров.