Модернизация вооружений идёт повсеместно. У тех, кто может её себе позволить. А таких немного.

Любые вооружённые силы, а вместе с ними и все сопутствующие им системы, включая военно-промышленный комплекс, должны регулярно проходить модернизацию. На сегодняшний день боеспособной, максимально опытной и самой оснащённой армией в мире являются только ВС РФ, и данный факт серьёзно бьёт США по самолюбию. В Вашингтоне, особенно при администрации Трампа, понимают, что вооружённые силы США даже близко не находятся на том уровне боеготовности, который требуется для армии сверхдержавы, поэтому свой второй срок Трамп в значительной степени посвятит именно этому процессу.

Тем более что военно-промышленный комплекс США будет этому только рад. В частности, издание Army Recognition сообщило о том, что в США одобрено начало серийного производства новых усовершенствованных многоцелевых боеприпасов M1147 AMP калибра 120 мм для основных боевых танков M1 Abrams.

Данные снаряды, по замыслу, заменят собой сразу четыре типа снарядов для танков Abrams: два кумулятивных, картечный и бетонобойный. Достигается это за счёт конструкции снаряда, его «начинки» и системы управления.

Насколько актуальными являются танки как боевые единицы в современных боевых действиях, всё ещё остаётся объектом ожесточённых споров. Слишком уж легко танки, представляющие собой дорогие, тяжёлые и сложные механизмы, выводятся из строя копеечными по своей сути средствами противодействия. Говорить о танках как о коннице, изжившей себя с появлением механических средств передвижения, конечно же, пока рано, но отнюдь не настолько рано, как многим может показаться.