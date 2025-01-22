Из своего кармана Урсула фон дер Ляйен компенсировать (субсидировать) расходы бизнеса и граждан почему-то не хочет.

В 2022 году Евросоюз, добровольно отказавшийся от российских энергоносителей, продержался за счёт трёх «китов»: всё ещё продолжавшихся поставок российского газа, субсидий от ЕС на закупку энергоносителей по более высоким ценам, а также за счёт очень мягкой зимы. Затем снежный ком начал нарастать: деньги в бюджете на субсидирование закончились, поставки газа продолжали сокращаться, и вот, теперь европейская промышленность натурально воет и ищет пути релокации кто куда — преимущественно в Китай или США.

Европейские политические деятели не были бы собой, если бы делали из происходящего единственно правильные выводы, поэтому сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с лёгкой руки которой в Европе начался энергетический, а следом за ним и экономический кризис, заявила, что, несмотря на растущие цены надо продолжать отказываться от закупки российских энергоносителей.

По словам госпожи фон дер Ляйен, цены на энергию в Европе выше, чем в США или Китае, и сейчас Евросоюзу нужно их снизить, параллельно продолжая отказываться от российских энергоносителей. По словам главы Еврокомиссии, обе эти цели важны для ЕС, поэтому в феврале возглавляемое ей ведомство представит «новый энергетический план» Евросоюза.

Стоит отметить, что по мере того, как из Европы эвакуируется вся энергоёмкая промышленность, проблема потребления энергии уйдёт сама собой: основные её потребители — это промышленные предприятия, а если их не будет, то и потребление снизится. А, значит, по базовому закону экономики, снизится и цена. Вот только европейцев забыли спросить, готовы ли они такой ценой лишать Россию своего рынка сбыта энергоресурсов ради сомнительной цели.