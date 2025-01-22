Вот это уже движение в правильном направлении.

Любой, кто интересуется автомобилями, понимает, что для придания машине «спортивности» вовсе недостаточно прилепить на неё заднее антикрыло, занизить подвеску и поставить прямоточный глушитель. Истинно спортивный автомобиль, созданный на базе серийного продукта, требует огромного количестве изменений как в саму конструкцию, так и в электронику и в «начинку». Отрадно видеть, что «АвтоВАЗ» этим занимается, поскольку в эти непростые времена существует надежда на то, что ныне спортивные штучные машины могут стать серийными.

Так, сегодня пресс-служба тольяттинского автогиганта сообщила, что уже в субботу, 25 января, представит гоночную версию автомобиля Lada Iskra в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдёт в Самарской области на комплексе испытательных дорог АО «АвтоВАЗ».

Данный автомобиль отличается серьёзными доработками и изменениями: был облегчён кузов, установлены специальные амортизаторы с более жёсткими пружинами, усилены точки крепления узлов подвески. Усовершенствован двигатель: за счёт применения специального коленвала удалось увеличить рабочий объём с 1,6 л до 1,8 л, а благодаря усовершенствованным системам впуска и выпуска вкупе с внесёнными изменениями в блок управления двигателем силовая установка развивает мощность в 173 л. с. с крутящим моментом в 200 Нм, что значительно (примерно на 70 %) превосходит базовые заводские параметры агрегата.

Причём, как отмечает производитель, 75 % тяги достигаются уже на 2 500 оборотов коленвала в минуту, так что машина не только тяговитая, но и экономичная. Имеет ли смысл надеяться на то, что данная версия Lada Iskra пойдёт в серию и станет тем самым представителем линейки Sportline, какими и должны быть её представители, вопрос, что называется, открытый. Но эксперименты в любом случае полезны.