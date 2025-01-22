Область применения такого беспилотника, сами понимаете, весьма узкая.

Беспилотники и всё, что с ними связано, очень быстро заполонили информационное пространство. Различные беспилотные системы применяются как в сугубо мирных целях — например, для доставки небольших грузов — так и в отнюдь не столь созидательных. Проще говоря, в боевых. Конфликты настоящего и будущего во многом определяются именно превосходством в беспилотниках, и Китай желает быть на острие данного процесса. А чтобы не быть голословным, вовсю испытывает новые модели беспилотников для применения в военной сфере.

Изображение носит иллюстративный характер и не является демонстрацией китайского дрона-амфибии.

Так, сегодня издание South China Morning Post опубликовало материал, в котором поведало о разработке китайскими специалистами уникального беспилотника. Снаряд, а его в данном контексте можно именовать именно так, размещается на подводных лодках, затем запускается из них, преодолевает часть расстояния под водой, затем выходит в воздушное пространство.

Как уточняется, беспилотник может несколько раз за миссию подниматься в воздух и погружаться в воду, тем самым повышая его скрытность и расширяя область тактического применения дрона. Беспилотник является многоразовым: после завершения миссии он возвращается на подводную лодку.

Требуется ли для данного дрона вносить какие бы то ни было конструктивные изменения в сам носитель — в данном случае в субмарину — не уточняется. Зато известно, что за разработку героя новости отвечают Северо-западный политехнический университет Китая совместно с Китайским центром аэродинамических исследований и разработок.