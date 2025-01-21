Ничего критического не произошло, но оператор порекомендовал сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

К новостям о том, что с российских ресурсов, причём от мала до велика, регулярно что-то утекает, включая и персональные данные пользователей, мы уже давно привыкли. Проблема серьёзная, и сегодня с ней столкнулся «Ростелеком». Сначала в прессе стали появляться сведения об утечке данных пользователей, затем компания на неё отреагировала.

Как отметила пресс-служба «Ростелекома» в комментарии изданию «Коммерсант», у «подрядчика» компании был зафиксирован «инцидент информационной безопасности». Насколько этот инцидент оказался масштабным, неизвестно, но, согласно комментарию оператора, предварительный анализ показал, что «утечки особо чувствительных персональных данных не было».

В любом случае, «Ростелеком» порекомендовал пользователям сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию.

Как передаёт Telegram-канал «Утечки информации», взломом баз данных занималась хакерская группировка Silent Crow, которой удалось заполучить данные 154 тысяч адресов электронной почты и 101 тысячи уникальных номеров телефонов.