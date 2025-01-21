На достижение этого результата плавучей АЭС потребовалось четыре с половиной года.

Не во всех уголках России целесообразно возводить стационарные электростанции. Гораздо выгоднее иметь флот плавучих электростанций, определённую наземную инфраструктуру и большое желание. Когда всё это складывается воедино, получается позитивный результат. Так, уникальная российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» вчера достигла общей выработки электроэнергии в размере одного миллиарда киловатт-часов.

Как отметила госкорпорация «Росатом», почти две трети — 60 % — выработки электроэнергии в Чаун-Билибинском энергоузле приходится именно на ПАТЭС «Академик Ломоносов».

Напомним, что «Академик Ломоносов» был введён в промышленную эксплуатацию в конце мая 2020 года. Таким образом, на достижение «круглого» результата в миллиард киловатт-часов станции потребовалось четыре с половиной года.

Необходимо отметить, что для станции таких размеров, а ПАТЭС считается атомной станцией малой мощности, это очень важный и показательный результат.