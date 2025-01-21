КУБы уже зарекомендовали себя в зоне боевых действий, пришло время для их усовершенствования.

Про важность беспилотников разных типов уже написано огромное количество текстов. Но главное не в текстах, а в том, что российская военная промышленность адаптируется к новой реальности современного способа ведения боевых действий, выпускает беспилотники и регулярно вносит в них необходимые изменения. Так, сегодня концерн «Калашников», являющийся одним из главных элементов российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил о том, что на выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025 представит новейшую разработку — дроны «КУБ-2-Э» малого и среднего классов.

Как отметило предприятие, «КУБ-2-Э» малого класса рассчитан на поражение живой силы и лёгкой военной техники, тогда как дрон среднего класса может наносить удары по скоплениям личного состава, выводить из строя стартовые позиции с пусковыми установками беспилотникам, вертолётные площадки и военную технику, включая её легкобронированные варианты.

«КУБ-2-Э» может применяться в любое время суток, при крайне низких и крайне высоких температурах окружающей среды, а также при сложных метеорологических условиях, включая высокую задымлённость и запылённость атмосферы и сильные порывы ветра.

Выставка IDEX 2025 пройдёт в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) с 17 по 21 февраля.