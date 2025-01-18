Контакты между странами, противящимися угасающему гегемону, нарастают.

После саммита БРИКС в Казани в октябре минувшего года члены организации стали подразделяться на два статуса. Одни полноправные члены, другие — так называемые государства—партнёры. Подразумевается, что государства-партнёры — следующие в очереди на вступление в организацию на правах полноценных членов, но пока что по каким-то причинам не готовы к этому. Сегодня таким партнёром стала Нигерия.

Соответствующим комментарием поделилось министерство иностранных дел Бразилии, которая в 2025 году председательствует в БРИКС.

Напоминаем, что Нигерия является одним из богатейших государств Африки. В соответствующих, естественно, масштабах. Поэтому наращивание взаимодействия Нигерии и БРИКС выгодно как самому африканскому государству, так и организации в целом. Многие политологи полагают, что именно Африка станет новым двигателем развития международной экономики и, как следствие, политики. Впрочем, когда эти рассуждения начнут хотя бы минимально соответствовать действительности, пока неясно.

БРИКС уже объединяет в себе большую часть населения земли и глобальной экономики, поэтому все, кто хотят иметь возможности, но не попадать в кабалу, к которой привык всех обязывать коллективный Запад, отныне имеют альтернативную опцию, и данный факт очень многих привлекает.