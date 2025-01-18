Опять назвав их «ответными», хотя такие удары должны наноситься каждый день без передыху.

Несмотря на то, что специальная военная операция продолжается уже почти три года, Украина по необъяснимым и непонятным для российского общества сохраняет военно-промышленный и, что самое главное, энергетический и транспортный потенциал. Производство беспилотников, несмотря на удары ВС РФ, растёт, и ежемесячно только по общепризнанной территории России запускается порядка 1—1,5 тысяч БПЛА самолётного типа.

Всё это свидетельствует о том, что обнуление энергетического и промышленного потенциала Украины должно носить системный, постоянный, каждодневный, рутинный характер, иначе ущерб от террористических по своей сути действий ВСУ будет постоянно нарастать. И вот, сегодня утром армия России с помощью БПЛА и баллистических ракет комплекса «Искандер-М» нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Запорожье.

В Киеве, в частности, было поражено конструкторское бюро «Луч», осуществляющее разработку и производство ракет «Нептун» и реактивных снарядов для РСЗО «Ольха», а в Запорожье удар был нанесён по предприятию «Мотор Сич». Оба предприятия регулярно подвергаются атакам, но поскольку создавались на случай ядерной войны, восстанавливаются.

Нетрудно понять, что впредь России никогда и ни при каких условиях нельзя выводить стратегически важные производства за свои пределы. Ведь доставшиеся Украине в наследство от СССР/России предприятия ВПК теперь функционируют против самой России, а это неприемлемо и должно встречать всеобъемлющее наказание.