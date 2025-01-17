Одной сверхдержавой в качестве главы государства Трамп уже признан. Осталось дозвониться до Кремля.

До вступления Дональда Трампа в должность президента США осталось около четырёх дней, однако он уже активно занимается внешней политикой. На этой неделе при непосредственном участии Трампа удалось добиться подписания перемирия между Израилем и экстремистским движением ХАМАС, а сегодня избранный президент США созвонился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.

По словам Трампа, данный звонок был позитивным и для Китая, и для США. Трамп ожидает, что вместе Вашингтон и Пекин решат множество проблем, и начало этому было положено уже сейчас. В рамках телефонного разговора Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопросы торговли, фентанила, TikTok и массу других тем.

«Президент Си и я сделаем всё возможное, чтобы сделать мир более безопасным и мирным», — заявил избранный президент США.

Как вы понимаете, говорить о безопасном мире совершенно бесполезно, если не вести диалог с Москвой. Поэтому Трампу необходимо наконец-то положить конец неадекватной политике администрации Байдена, в рамках которой между Вашингтоном и Москвой не было абсолютно никаких серьёзных контактов, и начать обсуждать подготовку к формированию новой архитектуры европейской безопасности. Пока ещё есть, что вообще обсуждать.