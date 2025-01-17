Но добыча остаётся примерно на том же уровне. Значит, растёт потребление внутри страны, а это позитивное явление.

Несмотря на то, что уголь многими оторванными от реальности аналитиками считается топливом XIX века, в действительности это и по сей день главный в мире источник энергии для тепловых электростанций. Причина тому проста: это во всех аспектах самый дешёвый источник энергии, поскольку не требует вложений в инфраструктуру — достаточно лишь организовать место складирования и разгрузки — и не приводит к излишней зависимости от поставщика.

Вот ряд стран, для которых главным поставщиком угля раньше была Россия, вот уже третий год подряд сокращают закупки российского угля. В частности, как передаёт издание «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство Argus, Турция, Китай и Южная Корея заметно сократили закупки российского угля, переключившись, например, на австралийский и колумбийский уголь.

Так, за 2024 год в России добыли 438,7 млн тонн угля, из которых 195 млн тонн ушли на экспорт. Это на 8 % меньше, чем в 2023 году. Ряд российских добытчиков угля решили компенсировать утрату зарубежных рынков внутренним рынком: потребление угля в России растёт на фоне растущих потребностей в электроэнергии вследствие проведения в стране новой индустриализации. Получилось в целом удачно: общая добыча угля практически не сократилась; снизился лишь экспорт, а это значит, что эта «дельта» теперь используется внутри российской энергетики.

Следует понимать, что потребность в угле даже в долгосрочной перспективе никуда не денется. По причинам, упомянутым нами в первом абзаце. Кроме того, не стоит забывать, что запасов угля на планете хватит ещё на сотни лет, тогда как более «чистые» источники тепловой энергии истощаются с умопомрачительной скоростью.