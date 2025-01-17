Дело было вчера, 16 января.

Несмотря на то, что российские удары возмездия по Украине в ответ на террористические по своей сути действия последней никакого позитивного эффекта на восприятие киевским политическим руководством объективной реальности не оказывают, оставлять эти самые действия без ответа ни в коем случае нельзя. Потому что российское общество этого не поймёт, а за его пределами ненужную миролюбивость Москвы могут неверно трактовать, считая благородство проявлением слабости.

Собственно, в том, что без последствий действия Киева, которого за ниточки дёргают страны коллективного Запада, не останутся, регулярно предупреждает Минобороны России. Вот и сегодня в рамках сводки о ходе проведения специальной военной операции российское оборонное ведомство заявило, что вчера, 16 января, с территории Украины была предпринята попытка удара шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объектам на территории Белгородской области.

Силами противовоздушной обороны все шесть ракет были перехвачены и уничтожены. Повреждений и жертв не допущено.

МО РФ пообещало, что произведёт ответный удар (или удар возмездия, кому как больше нравится). В подробности оборонное ведомство не вдаётся, но наиболее правильным решением будет дальнейшее нанесение огневого поражения украинской энергосистеме. Чем меньше электроэнергии в системе, тем меньше её может быть использовано для производства беспилотников и доставки боеприпасов и личного состава на линию боевого соприкосновения. Почему напряжение в розетках на Украине до сих пор превышает ноль вольт, это один из главных вопросов, которым задаётся российское гражданское общество в вопросе ведения специальной военной операции.