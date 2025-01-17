Новый этап в истории.

На протяжении нескольких лет двусторонние отношения между Россией и Ираном переживают настоящий бум. Сторонам больше некого опасаться, поскольку всё, что можно было, коллективный Запад против них уже реализовал, поэтому развитие отношений носит поистине стремительный характер. В 2022 году Москва и Тегеран начали подготовку к подписанию нового договора о сотрудничестве и партнёрстве, и вот, сегодня этот договор, подразумевающий всеобъемлющее стратегическое партнёрство, был подписан в Москве в рамках официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в российскую столицу.

Как отметили обе стороны, данный договор подчёркивает растущее взаимодействие России и Ирана во всех направлениях деятельности, а также символизирует собой начало нового этапа в двусторонних отношениях государств.

Новый договор подразумевает дальнейшее развитие отношений в области экономики, культуры и военного сотрудничества.

Следует отметить, что укрепление отношений России и Ирана — это поистине беспрецедентное событие, поскольку исторически отношения Москвы и Тегерана сложно назвать позитивными и добрососедскими. Сейчас же оба государства понимают, что прошлое надо оставить в прошлом, дабы оно не мешало строить взаимовыгодное будущее.