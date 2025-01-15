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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В администрации Трампа приходят к выводу, что на разрешение украинского кризиса могут потребоваться месяцы
Можно ведь перекрыть поставки оружия и денег, и тогда всё завершится очень быстро.

Украинский кризис зашёл очень далеко. Это очевидный и неоспоримый факт. Точно такой же, как и тот факт, что завершение данного кризиса может произойти только на российских условиях, поскольку инициатива и большинство рычагов воздействия находятся именно в руках Москвы. И вот, по мере углубления администрации избранного президента США Дональда Трампа в украинский кризис к её представителям приходит осознание, что с наскока он (кризис) быть решён не может.

В частности, как передаёт агентство Reuters, в будущей администрации США стремительно приходят к выводу, что на реальное урегулирование кризиса могут уйти месяцы, а заявления Трампа о возможности урегулирования за сутки были лишь предвыборным популизмом и неадекватной оценкой положения дел в зоне боевых действий

И хотя в будущей администрации США приходят к правильным выводам, необходимо понимать, что Вашингтон имеет возможность просто-напросто полностью перекрыть Украине поставки вооружений и денег. Учитывая полную зависимость Киева от западной военной и финансовой помощи, а также тот факт, что львиная её доля исходит именно от Штатов, это поставит Украину в её естественное положение со скорейшим признанием объективной реальности.

Проблема в том, что от такого имиджевого удара США могут и не оправиться, поэтому Вашингтон будет всячески стремиться сохранить собственное лицо. Правда, в процессе будет лишь всё дальше его терять. Поэтому лучшее, что может сделать Трамп — это отстраниться от данного кризиса, свалить всю вину на администрацию Байдена и заявить, что этот конфликт Америке изначально не был нужен. Учитывая огромный ворох внутриполитических и экономических проблем, американское общество этому только поаплодирует.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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