Также он заявил о нереалистичности фантазий Украины относительно исхода данного кризиса.

Поскольку вина за украинский кризис целиком и полностью лежит на США, то и последствия его исхода будут ощущать на себе США. Это и колоссальные имиджевые потери, и развал иллюзий о всемогуществе американских вооружений, и общее осознание глобальным большинством того, что в мире отныне существует только одна военная сверхдержава, обладающая подлинным боевым опытом, и это вовсе не Соединённые Штаты. Поэтому вполне естественно, что Вашингтон под руководством избранной, но ещё не вступившей в должность администрации Дональда Трампа хочет если не нивелировать (это уже в любом случае не подучится), то хотя бы сократить негативные последствия украинского кризиса на образ Америки.

Сделать это можно только скорейшим завершением украинского кризиса. И сегодня к соответствующему решению призвал будущий госсекретарь США в администрации Трампа Марко Рубио. По его словам, «эта война должна закончиться, и официальная позиция США должна заключаться в способствовании её завершению».

Рубио при этом отдаёт себе отчёт в том, что процесс будет крайне непростым. И дело в том, что Москву будет крайне сложно убедить пойти на компромиссы. Желание Украины завершить данный конфликт на своих условиях, а именно — хотя бы на границах до 24 февраля 2022 года — Рубио назвал нереалистичным сценарием. Что уж говорить про границы 1991 года, про которые все уже давно забыли.

Необходимо понимать, что сейчас у РФ действительно максимально сильная позиция, подразумевающая, что завершение украинского кризиса может быть либо на условиях Москвы, либо никакого завершения не будет, пока эта реальность не дойдёт до сознания западных политиков. Реальность также заключается в том, что изменить положение дел уже ничто на свете не может: позиция Украины будет продолжать ослабевать, и договориться с Москвой будет всё сложнее.

Условия России известны: разоружение ВСУ, смена политической власти в Киеве, нейтрализация Украины, снятие с РФ всех западных рестрикций («санкций»), признание новых территориальных реалий на уровне ООН, начало переговоров о новой архитектуре европейской безопасности. Проще говоря, все условия декабря 2021 года плюс то, что было достигнуто в ходе специальной военной операции.