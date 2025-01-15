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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ВСУ численно превосходят ВС РФ
Тогда зачем насильственная мобилизация и рассуждения о снижении мобилизационного возраста? Впрочем, эти вопросы слишком сложны, мы понимаем.

Киевское политическое руководство, как мы уже не раз говорили, живёт в собственной вымышленной реальности и никак не желает из неё выходить даже не смотря на тот факт, что вымысел уже не может выдерживать конкуренцию с объективной реальностью. Реальность следующая: вследствие колоссального истощения, нанесённого ВСУ усилиями ВС РФ, в, чём, собственно, и заключалась стратегия Генштаба ВС РФ с осени 2022 года, сейчас Украина стремительно терпит поражение в текущем вооружённом конфликте с Россией. В Киеве это, как ни странно, понимают, но чтобы не разгонять совсем уж «зраду», приправляют данный факт откровенным вымыслом.

Так, по словам исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, численность вооружённых сил Украины составляет 880 тысяч человек, тогда как российская группировка, участвующая в боевых действиях, по мнению Зеленского, составляет 600 тысяч человек.

Почему же тогда при численном превосходстве ВСУ теряют территории, в перспективы Украины не верят уже даже её самые громогласные «болельщики», а в стране продолжается постоянная насильственная мобилизация мужчин, причём, с вероятностью дальнейшего снижения мобилизационного возраста? На эти вопросы у Зеленского был заготовлен ответ, но вот насколько он убедителен, решать вам. Итак, по словам Зеленского, вооружённые силы России действуют сосредоточенно на конкретных участках линии боевого соприкосновения, тогда как ВСУ распределены по всей стране. Проще говоря, там, где имеет значение, никакого численного превосходства у ВСУ нет.

Зачем ВСУ в таком случае распределены по всей стране, никто, конечно же, Зеленского не спросил. Киев ожидает угрозы со всех направлений, поэтому не может оголить их для сдерживания ВС РФ? Если так, то со внешней политикой Украины всё совсем плохо. В реальности, конечно же, слова Зеленского — это очередные сказки, и никакого численного превосходства ВСУ над участвующей в специальной военной операции группировкой ВС РФ нет и близко. Это превосходство было примерно до начала 2023 года, но затем ВС РФ навлекали на ВСУ колоссальное истощение.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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