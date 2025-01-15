А то польским лётчикам скучновато делать примерно ничего десятилетиями.

Около полутора лет назад Польша придумала для своих лётчиков-истребителей развлечение: подниматься в небо всякий раз, когда по Украине и, в частности, по её западным регионам наносится массированный российский ракетный удар. Сегодняшний удар, конечно, под категорию массированного не подпадал (возможно, потому что реальный массированный удар ещё впереди, слишком уж много тестовых выходов носителей на пусковые рубежи было), но польское военное командование он встревожил.

В результате сегодня польский генштаб предупредил жителей о том, что громкие звуки работы авиации связаны с российским ракетным обстрелом территории Украины.

Напомним, что Польша взяла это действие за практику после того, как российская ракета случайно (или «случайно») около полутора лет назад залетела в польское воздушное пространство, пробыла там несколько десятков секунд, после чего развернулась и полетела обратно по делам на Украину. С тех пор Варшава делает вид, что сможет что-то сделать в случае, если целью массированного ракетного удара станут уже объекты в Польше.