Значит, судьба Украины всё-таки будет решена без Украины. Что ж, это выбор Киева.

Как мы уже не раз отмечали, киевское политическое руководство находится в ловушке собственных информационных «нарративов». Выхода из этой ловушки нет, поэтому либо это самое киевское политическое руководство будет полностью заменено, либо вопрос Украины будет решён без её участия, за спиной, напрямую между сверхдержавами (в данном случае РФ и США).

По всей видимости, Киев настаивает на втором варианте. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария главы МИД Украины Андрея Сибиги, заявившего, что введённый исполняющим обязанности президента Украины Владимиром Зеленским запрет на переговоры с Россией под руководством президента Владимира Путина остаётся в силе.

Впрочем, запасной аэродром Сибига всё-таки решил оставить на случай, если западные спонсоры Украины принудительно заставят Киев начать контактировать с Кремлём. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, дальнейшие шаги в данном направлении можно будет обсуждать после «официальных контактов с США».

Следует понимать, что чем дольше Киев полагает, что ведёт партию в компьютерной игре, тем меньше у сверхдержав желания учитывать мнение Украины по поводу её собственного будущего. Его и так-то никто учитывать не будет, а поведение Киева всё больше склоняет реальные стороны данного конфликта к осознанию необходимости исключения его представителей из будущего неизбежного переговорного процесса.