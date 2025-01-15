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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России нанесли групповой ракетный удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины
Вопрос как всегда один: почему только сейчас?

Российское общество уже без малого три года интересует один вопрос: почему групповые и массированные удары по энергосистеме Украины наносятся столь редко и, по большому счёту, лишь в воспитательных, показательных целях. Ведь именно энергосистема, доставшаяся Украине в наследство от СССР/России, позволяет перебрасывать войска, доставлять боеприпасы, производить беспилотники, которые каждый день десятками, а порой и сотнями залетают на общепризнанную территорию РФ и зачастую наносят там повреждения чувствительным объектам гражданской инфраструктуры, и именно энергосистему надо в первую очередь подвергать огневому воздействию для парализации потенциала государства к сопротивлению.

Внятного, приемлемого ответа на этот вопрос нет. Вероятно, действительно уже существуют некие определённые закулисные договорённости с администрацией будущего президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января. Но Украина не унимается и продолжает выпрашивать удары по собственной критически важной инфраструктуре. Что ж, сегодня такой ответный удар ей выпросить удалось. Как сообщило Минобороны России, удар носил статус группового, и его целью стали критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского военно-промышленного комплекса.

Согласно комментариям с мест, удар наносился преимущественно по газовым объектам на западе Украины. Повреждения при этом незначительные, что, собственно, согласуется с самим характером удара, который был больше показательный, воспитательный.

Как показала практика, воспитание киевского политического руководства — дело абсолютно бесполезное, поскольку оно состоит из элементов откровенно экстремистского толка, которым безразлично, останется ли от украинской энергосистемы хоть что-то. Поэтому удары должны быть не демонстрационными, а целенаправленными.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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