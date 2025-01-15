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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» совсем скоро начнёт серийный выпуск Lada Iskra
Машина для тех, кому Granta маловато, а Vesta — жирновато (по цене, естественно).

Lada Iskra уже сравнительно давно циркулирует по новостным сайтам в качестве информационного повода, но во плоти данный автомобиль могли узреть разве что посетители питерского экономического форума летом прошлого года. Ожидание, к счастью, подходит к концу, поскольку сегодня глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках крупной пресс-конференции заявил, что постановка Lada Iskra на конвейер случится уже в ближайшие месяцы.

Напоминаем, что Iskra занимает промежуточное положение между Lada Granta и Lada Vesta. При этом автомобиль оснащён всеми современными системами, являющимися, по большому счёту, абсолютно обязательными для установки: и ESC (в простонародье ESP), и парктроники, и противотуманные фары.

Что до силовых агрегатов, то на Iskra будет устанавливаться двигатель рабочим объёмом 1,6 л. мощностью 106 л. с. Трансмиссия либо механическая 5-ступенчатая, либо механическая 6-ступенчатая, либо вариатор. Иными словами, машина заточена под максимальную экономичность, но с современным подходом.

Вероятно, именно данный автомобиль станет самым популярным, поскольку Lada Granta, объективно говоря, не выдерживает конкуренции в плане оснащённости, а Lada Vesta представляет собой колоссальный «оверпрайс». И пока покупатели не начнут рублём наказывать «АвтоВАЗ» за такую политику, ситуация меняться в лучшую сторону не начнёт.

#экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #lada #lada iskra #«автоваз»
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