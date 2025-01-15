В стране, где самые продаваемые автомобили — кроссоверы, производство кроссовера начинается в самую последнюю очередь. Браво.

Согласно статистике, самым популярным типом кузова автомобиля среди новых машин в России является кроссовер, он же универсал повышенной проходимости. Причины тому понятны: большинству людей нравится более высокая посадка таких автомобилей, а также их более высокая устойчивость к загородным реалиям дорожного полотна. Несмотря на то, что статистика находится в открытом доступе, в «АвтоВАЗе» её либо намеренно не изучают, либо не имеют возможности ей следовать. В результате в сегменте кроссоверов на данный момент на российском автомобильном рынке повальное и безоговорочное засилье «Китая». Со всеми вытекающими из этого последствиями.

До сих пор «АвтоВАЗ» в сегменте автомобилей повышенной проходимости предлагает только бесконечно морально устаревшие «Нивы», но это, как вы понимаете, в корне не соответствует требованиям рынка. С опозданием на несколько лет понимание этой действительности стало доходить до тольяттинского автогиганта, поэтому сегодня в Москве в рамках крупной пресс-конференции глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что презентация нового кроссовера состоится в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как добавил Соколов, кроссовер будет представлять собой автомобиль сегмента B+ на базе платформы Lada Vesta. По словам руководителя концерна, на сегодняшний день данный кроссовер, имеющий кодовое название B-Cross, на 80 % готов к производству. Само серийное производство при этом почему-то начнётся только в 2026-м.

Необходимо понимать, что от успешности данной модели во многом будет зависеть дальнейшее будущее «АвтоВАЗа». Седаны — это, конечно, замечательно, но модельный ряд необходимо расширять, соответствуя требованиям рынка.