Наивные думают, что платить не придётся. А штрафы тем временем всё копятся и копятся.

Формально Google продолжает функционировать на российском рынке, а это значит, что он обязан неукоснительно соблюдать требования российского законодательства. Но по какой-то необъяснимой причине техногигант считает себя выше законодательства, и, как следствие, ему вот уже на протяжении трёх лет выписывают один штраф за другим. Многие циники и наивные люди полагают, что Google так ничего и не заплатит, но реальность заключается в том, что как только ситуация стабилизируется, платить придётся. Причём с каждым днём всё больше и больше.

В частности, сегодня Чертановский суд Москвы назначил Google LLC штраф в размере 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания, назначенного ему ранее. Иными словами, Google оштрафовали за неуплату предыдущих штрафов.

Согласно имеющейся статистике, в общей сложности Google с 2021 года оштрафован уже более чем на 34,5 миллиарда рублей. Преимущественно компанию наказывают за нежелание исполнять требование российского законодательства об удалении запрещённого на территории РФ контента.