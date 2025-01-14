Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров обвинил США в попытках вывести газопровод «Турецкий поток» из строя
Газопровод и впрямь очень уязвим. И так будет продолжаться, пока РФ не помножит на ноль угрозу, исходящую с Украины.

Несколько дней назад вооружённые силы Украины предприняли попытку нанесения удара по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей нагнетание давления в газопроводе «Турецкий поток», через который газ идёт не только в Турцию, но и в страны южной и юго-восточной Европы. Понятно, что самостоятельно Украина решения такого рода принимать в принципе не может, поскольку за такие решения ей дадут мощную затрещину её спонсоры, а это значит, что всё делается по согласованию со спонсорами.

Вот то же самое, только другими словами сегодня сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности возглавляемого им ведомства за 2024 год. По словам Лаврова, Соединённые Штаты «дают добро» на террористические мероприятия в отношении энергетической инфраструктуры, поскольку хотят полностью ликвидировать любую конкуренцию своим собственным поставкам энергоносителей в Европу.

Как ни печально, но для этого идеально подходит Украина, которая уже, по сути, покончила с собой ради чужого глобалистского проекта по ослаблению России и её связей с Европой. Невменяемое политическое руководство Украины занимается прямым международным терроризмом, и решить эту проблему можно только путём её полной ликвидации. Причём вряд ли это возможно решить какими бы то ни было соглашениями, поэтому ликвидационные мероприятия будут продолжать вестись силовым способом.

#россия #украина #сша #политика #экономика #энергетика #природный газ
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
167
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
13
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
40
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
28
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
1
Про искусственный интеллект в играх
8
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
2
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+

Сейчас обсуждают

Владимир Майданюк
20:20
Чего там на 10к зелёных в компе, такой карте не нужна такая конфигурация (да и в принципе), даже относительно средняя сборка спокойно потянет 5090! Какие 10к зелёных, че за бред?! Если если отмести ...
DLC к Assassin's Creed Shadows называется Claws of Awaji и принесет 10 часов нового контента
Принц Госплана
20:19
Это может оказаться троянским конем для 4000 серии от куртки. Я не буду спешить обновляться пока тесты вдоль и поперк явно не докажут выгоды от dlss4 для 4000 серии.
Глава «Евродипломатии» призвала к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть
Андрей Емельянов
20:08
14600кф за 19000р едет ко мне. Поржал над "рейтингом". При наличии 14600кф за 19-20к- все остальные процессоры просто мусор.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
slikts
20:06
Давно понятно, что туда набирают пациентов дурки.
Глава «Евродипломатии» призвала к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть
Дмитрий Головин
19:55
Валв сказали нет
AMD анонсировали процессор Ryzen Z2 для Steam Deck 2
Kravtsov Alexey
19:42
автор, кто ты такой ? иди улицу подметай, составитель букв ты комнатный!
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Kravtsov Alexey
19:40
да, это мощнейший высер этого комнатного автора
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
VRoman
19:38
Биос настрой. Там есть настройка скорости реакции вентилятора на изменение температуры. Не нравятся всплески шума - поставь двух-трёх секундную задержку на увеличение скорости, и все дела. Да и вообще...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
VRoman
19:33
Когда будет твой обзор тогда и почитаем
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Евгений Гофман
19:31
а кто то рекомендует?
Tesla делает ставку на автономные технологии и ИИ как на новый драйвер роста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем