Газопровод и впрямь очень уязвим. И так будет продолжаться, пока РФ не помножит на ноль угрозу, исходящую с Украины.

Несколько дней назад вооружённые силы Украины предприняли попытку нанесения удара по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей нагнетание давления в газопроводе «Турецкий поток», через который газ идёт не только в Турцию, но и в страны южной и юго-восточной Европы. Понятно, что самостоятельно Украина решения такого рода принимать в принципе не может, поскольку за такие решения ей дадут мощную затрещину её спонсоры, а это значит, что всё делается по согласованию со спонсорами.

Вот то же самое, только другими словами сегодня сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности возглавляемого им ведомства за 2024 год. По словам Лаврова, Соединённые Штаты «дают добро» на террористические мероприятия в отношении энергетической инфраструктуры, поскольку хотят полностью ликвидировать любую конкуренцию своим собственным поставкам энергоносителей в Европу.

Как ни печально, но для этого идеально подходит Украина, которая уже, по сути, покончила с собой ради чужого глобалистского проекта по ослаблению России и её связей с Европой. Невменяемое политическое руководство Украины занимается прямым международным терроризмом, и решить эту проблему можно только путём её полной ликвидации. Причём вряд ли это возможно решить какими бы то ни было соглашениями, поэтому ликвидационные мероприятия будут продолжать вестись силовым способом.