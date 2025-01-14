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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» призвала к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть
Потолок уже упал на голову Европы, да так, что о восстановлении прежнего Старого Света уже даже речи быть не может.

Когда мы всякий раз упоминаем о том, что функционеры коллективного Запада и тех, кто себя по необъяснимым причинам к этому коллективному Западу причисляют, живут в собственном вымышленном мире, мы отнюдь не преувеличиваем. Взять, например, историю с «потолком цен» на российскую нефть. Данная идея с самого начала не работала, поскольку цены на нефть определяются главным законом экономики — законом спроса и предложения, но на Западе продолжают жить в иллюзии того, что введённые ими ограничения в отношении РФ имеют хоть какой-то эффект, кроме негативного для самих «вводящих».

И вот, сегодня глава так называемой Евродипломатии Кая Каллас выступила с призывом к дополнительному снижению «потолка цен» на российскую нефть. В представлении госпожи Каллас, «потолок цен» даёт «очевидный эффект», поэтому она «настаивает» на снижении данного потолка.

Как мы уже отметили, где этот очевидный эффект, непонятно. Очевидный эффект этот потолок даёт разве что по Европе, которая закупает ту же самую российскую нефть через третьих поставщиков, делая вид, будто эта нефть не российская, и переплачивает на всех этих махинациях.

Вообще, восстановления отношений между Россией и Европой после всего, что Европа позволила себе наговорить и, хуже того, натворить за последние три года, в обозримой перспективе быть не может. Чтобы это восстановление началось, к власти в ключевых странах Европы должны прийти вменяемые власти и элиты, которые начнут стремительно выводить свои государства из Евросоюза. Проще говоря, положение дел в Старом Свете должно вернуться к естественному. Тогда и никаких рестрикций («санкций») сразу не будет, и европейские столицы будут следить за своими языками. Но всё это весьма отдалённое будущее. И ускорить его наступление может только экономический кризис в Европе, к которому активно ведут эту часть света её некомпетентные функционеры.

#россия #экономика #евросоюз #психиатрия
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