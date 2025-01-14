Первый из ста двадцати запланированных.

Про «зелёную» энергетику, являющуюся, увы, не более чем игрушкой (исключение — только гидроэлектростанции) в руках лоббистов, написана огромная масса трактатов. Но факт остаётся фактом: наиболее широко распространённые и привычные варианты «зелёной» энергетики — ветряная и солнечная — нестабильны по понятным и объективным причинам, влиять на которые невозможно. Это, конечно же, погодный фактор. Тем не менее, развитие соответствующих технологий идёт, и хотя бы это можно назвать позитивным явлением во всей данной истории.

Сейчас в России возводится Новолакская ВЭС, которая в перспективе станет крупнейшей и самой мощной в стране. И вот, сегодня на стройплощадке станции был установлен первый ветрогенератор мощностью 2,5 МВт. Всего на Новолакской ВЭС должны установить 120 ветрогенераторов, которые в сумме будут выдавать в объединённую энергосистему России до 300 МВт мощности.

По плану, в 2025 году на территории станции установят 61 генератор, а в 2026-м — 59 генераторов.

Сами генераторы уходят в высоту на 150 метров (высота 50-этажного дома), а размах их лопастей составляет 50 метров.