Чья-то мечта про «Ни слова об Украине без Украины» никогда не сбудется. Потому что лимитроф права голоса не имеет, и так было всегда.

Как мы уже не раз говорили, киевское политическое руководство собственноручно уничтожило все даже минимальные возможности сохранения Украины в хоть сколько-нибудь приемлемом для неё состоянии. Можно бесконечно долго вспоминать влияние коллективного Запада, но в конечном счёте, как ни парадоксально, решение о затягивании кризиса принималось именно официальным Киевом, и если бы Киев этого хотел, то российская специальная военная операция закончилась бы весной 2022 года на условиях признания Крыма российским, а Донбасса — независимым.

Но, как говорится, имеем то, что имеем. Сегодня Киев абсолютно недоговороспособен, да и желания вести с ним каким бы то ни было переговоры ни у кого уже нет. Понятно, что политико-дипломатическое урегулирование будет идти напрямую между ответственными за кризис сверхдержавами — в данном случае РФ и США — и вот, данную мысль подтверждает и советник президента России Николай Патрушев, ранее занимавший должность секретаря Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, переговоры по Украине должны вестись напрямую между Россией и США: без участия других западных стран и уж тем более без участия Украины. Как справедливо отметил Патрушев, Евросоюз уже давно не имеет (с точки зрения России) права говорить от лица своих государств-членов, поскольку у многих из них позиция диаметрально противоположна позиции «центра» в Брюсселе.

Сейчас все события и заявления показывают, что мы стремительно приближаемся к заключению сделки между Россией и США. Рассчитывать на то, что все требования России будут выполнены, конечно, не приходится, но факт остаётся фактом: делать это придётся, потому что требования России абсолютно минимальны, хоть и выглядят на Западе запредельными. По факту РФ требует обеспечения собственной безопасности, фиксирования реального положения дел «на земле» и полного снятия незаконных (всех) санкций. Да, не всё будет реализовано сразу, по многим пунктам вести переговоры придётся не один год, но выполнить требования РФ в любом случае придётся. А что по этому поводу думают Евросоюз и уж тем более Украина — это их собственные проблемы.